«Беркут» заблокував Макіїввугілля

Група бійців спецпідрозділу міліції «Беркут» сьогодні, 4 жовтня, о 12:00 заблокувала адміністративну будівлю державного вугледобувного об`єднання «Макіїввугілля» в м. Макіївка Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби підприємства, обнародуваному на офіційному сайті «Макіїввугілля».

«Сьогодні о 12.00 група підрозділу «Беркут» штурмувала Державне підприємство «Макіїввугілля». Дужі озброєні хлопці в камуфляжі й червоних беретах оточили адміністративну будівлю, блокували всі виходи на поверхах», - говориться в повідомленні.

За даними прес-служби, співробітники «Беркута» забезпечують прикриття в рамках процедури виїмки документів, яку здійснюють співробітники обласної прокуратури.

У будівлі блоковано близько 150 чоловік персоналу.

«Людям нічого не повідомляють, лише з чуток відомо про вилучення документів в окремих службах об`єднання», - говориться в повідомленні.

Довідка УНІАН. До складу ДП «Макіїввугілля» входять шахтоуправління і шахти: шахта ім. В.М.Бажанова, шахта «Калинівська-Східна», шахта «Холодна Балка», шахта ім. В.І.Леніна, шахта «Чайкіно», шахта «Бутівська», шахта ім. C.М.Кірова, шахта «Ясиновська-Глибока» і шахта «Північна», а також шахтоуправління ім. Леніна і шахтоуправління «Ясиновське-Глибоке».