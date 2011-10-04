Дубілет: Принцип «знай свого клієнта» стимулюватиме кредитний ринок

17:18, 04 жовтня 2011
Суспільство
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Про нові правила обміну валют

«Рішення Національного банку України про запровадження ідентифікації клієнтів при обміні валют – це правильне рішення, яке сприятиме якісній зміні рівня обслуговування клієнтів у банках і розвитку ринку споживкредитування».

Про це заявив голова правління «Приватбанку» Олександр ДУБІЛЕТ, повідомили УНІАН у прес-службі банку.

За його словами, ідентифікація клієнта при будь-якій банківській операції – це обов`язкова вимога FATF і нормальна практика в Європі та світі. І такий порядок проведення обміну валют не повинен створювати проблем для клієнта, якщо, звичайно ж, банк технологічно готовий до цього.

«Ми вже упровадили в банку таку технологію проведення обміну валют з дотриманням всіх вимог НБУ, яка займає у клієнта буквально 1-2 хвилини, невдовзі будь-яка людина зможе без проблем купити валюту в наших банкоматах, - говорить О.ДУБІЛЕТ. – Переконаний, що й більшість українських банків змінюватимуть технології обслуговування клієнтів у бік інновацій і безпаперових технологій, від чого виграють самі ж клієнти».

На думку О.ДУБІЛЕТА, запровадження нових правил обміну валют зрештою приведе до зниження тіньового обігу, збільшення монетарної бази і підвищить можливості банків щодо кредитування. Крім того, принцип «знай свого клієнта» дасть банкам змогу активізувати роботу на ринку споживкредитування. «Банки обережно дають кредити, якщо не знають, хто за ними приходить, - зазначив О.ДУБІЛЕТ. - Якщо ж банк знає свого клієнта, у нього з`являється значно більше можливостей одержати кредит на лояльніших умовах».

Довідка УНІАН. Нацбанк постановою №278 зобов`язав банки з 23 вересня 2011 року здійснювати валютно-обмінні операції з фізичними особами на суму до 50 тис. грн. при пред`явленні документа, що засвідчує особу. У разі проведення операцій понад вказану суму працівник банку також повинен зафіксувати серію і номер паспорта (іншого документа, який засвідчує особу), дату видачі та орган, який його видав, місце проживання (реєстрації), ідентифікаційний номер особи (за наявності).

 

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