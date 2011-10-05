ВР схвалила безплатне кіно до Дня Перемоги

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні проект Закону "Про внесення змін до Закону України „Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопрокту проголосували 284 народних депутата із 381 зареєстрованого у сесійній залі.

Проектом пропонується доповнити статтю 2 Закону «Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років» новою формою увічнення Перемоги та подвигу народу-переможця у вигляді організації безплатного показу художніх та документальних фільмів про Велику Вітчизняну війну у кінотеатрах, будинках культури та клубних установах.