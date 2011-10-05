В Україну контрабандою везли 400 горобців

В аеропорту Сімферополя працівники управління екологічного контролю і ветеринарної служби затримали 382 декоративних горобців, яких контрабандисти намагалися ввезти з Узбекистану в Україну.

Про це УНІАН повідомили в Республіканському комітеті з охорони довкілля.

Птахів доставили до Криму рейсом «Ташкент-Сімферополь». Потім горобців планували перевести до Києва.

Документів, які підтверджують законність придбання пернатих, інспектори не знайшли.

Також був відсутній дозвіл на переміщення через кордон нових для України видів горобців.

«Пернатий вантаж відправлений зворотнім рейсом в Узбекистан», - йдеться в прес-релізі.