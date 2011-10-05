Міносвіти «вбило» скандально відомий сайт Табачника

У вівторок, 4 жовтня, припинило своє існування Єдине освітнє інформаційне вікно України — сайт osvita.com. Цей портал був створений у жовтні 2010 року за участі Міносвіти і мав інформувати про всі освітні події в країні, пише Дзеркало тижня з посиланням на сайт “Свідомо”.

На додачу, як заявила виданню одна з колишніх журналісток сайту, редакція не розрахувався з журналістами: «Нас просто зібрали і сказали – все, закриваємося. Немає грошей утримувати коллектив». За словами дівчини, звільнені працівники сайту osvita.com плекають плани помсти. «Насправді, дуже дарма вони нас звільнили. Ми знаємо про Міністерство освіти набагато більше, ніж наприклад ви. Про всі схеми. І ми хочемо помститися», — сказала журналістка.

Українські ЗМІ називали сайт osvita.com ланкою у комерційній схемі Міносвіти, міністерство нібито давало приватній фірмі заробити на університетах - по 30 тис. на рік з кожного. “Свідомо” пише, що про закриття сайту не повідомили навіть ректорів тих вишів, які вже сплатили за реєстрацію на Єдиному освітному інформаційному вікні України.