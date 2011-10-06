Кримські татари просять Європу про порятунок

Кримські татари закликають міжнародну спільноту організувати форум з питань відновлення їхніх прав.

Як повідомляє Радіо «Свобода», голова Світового конгресу кримських татар, депутат кримського парламенту Рефат ЧУБАРОВ на зустрічі з керівниками дипломатичних місій і міжнародних організацій, акредитованих в Україні, заявив, що українська влада нехтує правами кримських татар.

За словами Р.ЧУБАРОВА, «у ситуації, що склалася, подальше зволікання з відновленням прав кримськотатарського народу може мати катастрофічні наслідки, які можуть призвести до втрати людством одного із самобутніх і давніх європейських народів».

«Нині у Криму спостерігається зменшення представництва нашого народу в органах місцевого самоврядування, не фінансуються належним чином освітні та культурні програми. Частка населення кримських татар у Криму становить 13%, а у владі вони представлені на рівні не більш ніж 4-5%, і ситуація з цим тільки погіршується», – наголосив він.

Голова Меджлісу, народний депутат Мустафа ДЖЕМІЛЄВ зазначив, що «українська влада нині повністю відсторонилася від вирішення цих проблем». Зокрема, за словами М.ДЖЕМІЛЄВА, йдеться про ухвалення відповідного законодавства щодо прав кримських татар, вирішення проблем, пов’язаних із облаштуванням, соціальним захистом, релігією та земельними питаннями. Крім того, він згадав проблему дискримінації кримських татар і позбавлення їх права надавати освіту дітям рідною мовою.

Лідери кримськотатарського народу звернулися до іноземних дипломатів, представників міжнародних організацій з пропозицією якнайшвидше скликати під егідою ОБСЄ або Ради Європи міжнародний форум з питань відновлення прав кримських татар.