У 18 районах Чернігівщини введено карантин

У Чернігівській області запроваджено карантинний режим через виявлено значних площ розповсюдження карантинного бур`яну – амброзії полиноподібної.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження підписав голова облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО.

Згідно з розпорядженням, карантинний режим введено у 18 районах Чернігівщини та містах Прилуки і Чернігів. На цих територіях площа розповсюдження амброзії досягає майже 1330 га. Нові площі розповсюдження амброзії виявлено у 7 районах Чернігівщини, найбільша – в обласному центрі у парку Комсомольський (2 га).

"Запровадити карантинний режим та встановити регульовану зону в межах цих районів", - сказано у документі.

Розпорядженням голови ОДА створено робочу групу з ліквідації насаджень амброзії на території області та затверджено її склад. Також розпорядженням схвалено перелік заходів для боротьби з карантинним бур`яном. Серед них – обробка дозволеними для використання в країні гербіцидами, скошування та виривання рослин з коренем.

У документі також зазначається, що здійснення заходів з локалізації та амброзії проводиться за рахунок землевласників і землекористувачів, юридичних і фізичних осіб, закріплених за територією.

Довідка УНІАН. Амброзія полинолиста – однорічна рослина за зовнішнім виглядом схожа на коноплі, а за розмірами і формою листків нагадує полин гіркий – належить до карантинних бур`янів, які завдають великої шкоди не лише сільському господарству, але й здоров`ю людини.

У період цвітіння, з середини липня до настання осінніх заморозків, серед населення спостерігається алергійне захворювання амброзійний поліноз.