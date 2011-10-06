УГКЦ планує залучити вдвічі більше дітей та молоді

Українська греко-католицька церква планує за 2-3 роки залучити до катехизації – надання віруючим знань про віру й Церкву – удвічі більше дітей та молоді.

Про це на прес-конференції в УНІАН сказав глава УГКЦ блаженніший Святослав (ШЕВЧУК), представляючи стратегію розвитку Церкви до 2020 року “Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом”.

Він нагадав, що зазначена стратегія була затверджена під час Синоду, який відбувся 5-11 вересня у м.Куритиба (Бразилія).

“У Бразилії відбулися дві важливі події: перша подія - п`ята сесія Патріаршого Собору нашої Церкви” – повідомив блаженніший СВЯТОСЛАВ і додав, що однією з причин проведення Собору саме у Бразилії стало святкування 120-річчя української еміграції до цієї країни. Другою важливою подією, за словами блаженнішого СВЯТОСЛАВА, став черговий Синод єпископів УГКЦ. Центральною темою Синоду стала дискусія про стратегію Церкви на період до 2020 року, яка отримала назву “Жива парафія – місце зустрічі з живим Христом”.

Він зазначив, що визначено було складові “живої парафії». Зокрема, це хороший лідер (душпастир), літургійне життя - звершення таїнств Христової Церкви, катехизація – навчання віри, койнонія – об’єднання вірян у єдину спільноту, дияконія – служіння спільноти вірян іншим людям, місійність – коли віряни діляться своєю вірою з близькими.

Він підкреслив, що первинною місією УГКЦ є залучення до життя спільноти вірян тих, хто називає себе греко-католиками, перетворення їх на членів цієї спільноти. Тому наступний рік УГКЦ проголосила роком мирянина. «Розвиток парафіяльної громади повинен бути нашим пріоритетом. Плекаючи та оживляючи парафії, ми тим самим плекаємо та оживляємо цілу Церкву», − наголосив блаженніший Святослав.

«Щонеділі в усіх наших храмах в усьому світі збирається близько двох мільйонів вірних, але насправді, греко-католиків у світі є втричі більше» – зазначив блаженніший СВЯТОСЛАВ.

Він також розповів, що планується наступний Синод єпископів УГКЦ провести у Канаді.

“Наступного року ми намагатимемося побачити, яким багатим є мирянський рух у нашій Церкві як в Україні, так і за кордоном” – додав він.