Популярна співачка стала радником Обами

Колумбійська співачка Шакіра стала радником Президента США Барака Обами в питаннях освіти. Як повідомляє ТСН, опулярна виконавиця увійшла до складу президентської комісії по підвищенню рівня освіти іспаномовного населення Сполучених Штатів.

"Шакіра Ізабель Мебарак Ріполл призначена членом консультативної комісії Президента щодо підвищення рівня освіти вихідців з Латинської Америки", - говориться в офіційному повідомленні Білого дому.

Там також зазначається, що Шакіра є володаркою премії "Греммі", відомою співачкою, автором пісень і продюсером, однак вона відома не тільки завдяки своїй музичній кар`єрі. Поп-зірка бере участь у низці освітніх проектів по всьому світу.

Зокрема, у 1995 р. Шакіра заснувала так званий "Босоногий фонд". Завдяки якому освіту отримують близько 6 тис. дітей в її рідній Колумбії, а також в ПАР і Гаїті. У 2010 р. цей фонд спільно зі Світовим банком став розвивати освітні програми для дітей інших країн Латинської Америки.

У 2003 р. Шакіра стала послом доброї волі UNICEF.