Експерти назвали два найгірші міста України

Найгіршими містами України за рейтингом комфортності (якістю життя) є Слов`янськ та Харцизьк.

Про це свідчать результати дослідження, які представив на прес-конференції в УНІАН політолог, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм аналітичного центру “Universitas” Олексій ЯКУБІН.

За його словами, згідно з цьогорічними результатами дослідження “ТОП-44 якості життя великих та малих міст України", найкращі міста України – Ялта, Калуш та Буча, найгірші - Слов`янськ та Харцизьк.

Всього у дослідженні було враховано 178 міст обласного значення. Їх розділили на 2 групи: великі – з населенням понад 50 тис. та малі – з населенням менше 50 тис. Під час проведення дослідження у липні-серпні 2011 року міста були розділені на міста-лідери – 22 великих і 22 малих міста, перспективні міста та міста-лузери (відсталі міста).

Дослідження проводилася у два етапи: перший (85% від отриманих остаточних даних) – оцінка міст на основі статистичних даних Держкомстату України, Асоціації міст України, відкритих даних тощо, другий – експертні опитування.

Якість життя у містах автори дослідження визначали, зокрема, за якістю екологічного середовища, медичних послуг, якістю міської соціальної та демографічної політики, якістю міської інфраструктури, інвестиційної та культурної політики міста, міської медіа-політики та ін.

До рейтингу 22-х найкращих великих міст України увійшли Ялта, Калуш, Івано-Франківськ, Бровари, Львів, Сміла, Чернівці, Одеса, Новоград-Волинський, Мукачеве, Коростень, Прилуки, Ізмаїл, Іллічівськ, Білгород-Дністровський, Дрогобич, Артемівськ, Феодосія, Дніпродзержинськ, Євпаторія, Мелітополь та Ніжин.

Найкращими за якістю життя малими містами України стали Буча, Острог, Трускавець, Березань, Алушта, Новий Розділ, Чоп, Васильків, Миргород, Яремче, Золотоноша, Новодністровськ, Володимир-Волинський, Фастів, Южноукраїнськ, Судак, Охтирка, Знам’янка, Лебедин, Вознесенськ, Старокостянтинів та Болехів.

Дослідження показало, що найбільша кількість великих та малих міст з високим рівнем якості життя в Україні розташована на Заході - 15 міст, на Сході таких міст лише 3, на Півночі – 9, на Півдні - 12, а в Центрі - 5.

“8 обласних центрів за набраними ними балами увійшло до списку перспективних міст – Чернігів, Житомир, Ужгород, Вінниця, Херсон, Черкаси, Луцьк і Суми» - повідомив О. ЯКУБІН.

Політолог зазначив, що 12 обласних центрів увійшло до списку міст-лузерів: Тернопіль, Хмельницький, Полтава, Харків, Кіровоград, Сімферополь, Рівне, Донецьк, Миколаїв, Дніпропетровськ, Луганськ та Запоріжжя.

10 найгірших міст в Україні - Слов`янськ, Харцизьк, Костянтинівка, Алчевськ, Запоріжжя, Хуст, Луганськ, Красноперекопськ, Дніпропетровськ та Торез.

Згідно з дослідженням, найбільше міст-лузерів розташовано на Сході України - 4 у Донецький та 2 у Луганській області, 2 на Півдні і по 1 на Заході та в Центрі. В цей список не потрапило жодне місто з Півночі.

О.ЯКУБІН зазначив, що Київ автори дослідження у рейтинг не включали. Разом з тим 21 обласний центр та місто Сімферополь не увійшли до рейтингу, незважаючи на їхній офіційний статус “регіональних столиць” та відповідні ресурси, які вони мають у своєму розпорядженні.

Політолог відзначив деякі труднощі під час проведення дослідження. “Коли ми зверталися до Держкомстату, виявилося, що у них немає даних про кількість шкіл в Україні”, - підкреслив він.