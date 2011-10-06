Макіїввугілля - на межі страйку

Трудовий колектив державного підприємства «Макіїввугілля» оголосив передстрайковий стан на підприємстві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Макіїввугілля», таке рішення було ухвалене сьогодні, 6 жовтня, на зборах трудового колективу, де 20-тисячний колектив підприємства представляли 206 делегатів від кожної структурної одиниці.

Проведення зборів було ініційоване регіональною міською організацією Незалежної профспілки гірників України (НПГУ), Макіївською територіальною організацією Вуглепрофспілки і Асоціацією незалежної профспілки гірників м. Макіївки.

На зборах також були присутні директори вуглевидобувних і допоміжних відокремлених підрозділів, голови первинних профспілкових організацій, бригадири і ланкові шахт ДП «Макіїввугілля».

Усі виступаючі відзначали, що «Макіїввугілля» - підприємство, яке видобуває коксівне висококласне й енергетичне вугілля, однак на сьогодні в об`єднанні склалося критичне становище.

Учасники зібрання обговорили ситуацію, пов`язану з дефіцитом матеріального постачання підприємства через недостатнє інвестування коштів у виробництво, недавніми замовними, на їхнє переконання, перевірками КРУ та обласної прокуратури, блокадою адміністративної будівлі «Макіїввугілля» спецпідрозділом «Беркут».

Як зазначали виступаючі, усі шахти об`єднання економічно привабливі, оскільки всі вони мають запаси вугілля, і потрібно лише вкласти необхідні кошти, щоб вони успішно працювали. Але на сьогодні таких коштів у держпідприємства немає, оскільки держава фінансує виплату заробітної плати, а на техзабезпечення виділяється дуже мало. Як результат – уже сьогодні на підприємствах ДП «Макіїввугілля» немає лісу, пально-мастильних матеріалів, запчастин, шахтарі не забезпечуються спецодягом і взуттям, не вистачає фільтрів для респіраторів і «коногонок».

«Дійшло до того, що гірникам доводиться спускатися під землю зі звичайними ліхтариками», - заявили профспілкові лідери підприємства.

«На шахтах поступово вибувають лави, але їх нічим компенсувати. Наприклад, на шахті ім. Кірова вугільній лаві залишилося працювати до кінця жовтня, а ми замість неї нічого не готуємо, тому що немає фінансування", - заявив перший заступник голови НПГУ, голова міської організації НПГУ м. Макіївки Анатолій АКІМОЧКІН.

За підсумками зборів присутні ухвалили відповідну постанову. «З метою недопущення соціальної напруженості на підприємствах (шахтах) і для вирішення цієї ситуації збори представників трудового колективу ДП «Макіїввугілля» постановили: з 6 жовтня оголосити у відокремлених підрозділах ДП «Макіїввугілля» передстрайковий стан», - йдеться у постанові.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби Донецької обласної прокуратури, зараз слідчий відділ облпрокуратури розслідує кримінальну справу за фактом незаконного списання вугілля структурними підрозділами ДП «Макіїввугілля». У ході слідства виникла необхідність в отриманні низки оригіналів документів, що перебувають у держпідприємстві.

4 жовтня Донецька обласна прокуратура залучила спецпідрозділ «Беркут» для вилучення необхідних документів з адміністративної будівлі «Макіїввугілля».

У свою чергу, в прес-службі ДП «Макіїввугілля» заявили, що сьогодні бійці «Беркута» у повній екіпіровці й зі зброєю в руках із 12.00 заблокували усі сім поверхів адміністративної будівлі підприємства і проводили обшуки в кабінетах.

Довідка УНІАН. До складу ДП «Макіїввугілля» входять: шахта ім. В.М. Бажанова, шахта "Калинівська-Східна", шахта "Холодна Балка", шахта ім. В.І. Леніна, шахта "Чайкіно", шахта "Бутовська", шахта ім. C.М. Кірова, шахта "Ясинівська-Глибока" і шахта "Північна", а також шахтоуправління ім. Леніна і шахтоуправління «Ясинівське-Глибоке».

Шахти Державного підприємства «Макіїввугілля» за січень-грудень 2010 року виконали на 105,5% річний виробничий план видобутку вугілля і підняли на-гора більше 3,3 млн. тонн вугілля.