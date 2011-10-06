Митниця розширює штат чотирилапих

До кінця року кінологічна служба Державної митної служби України складатиметься з 500 собак.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник Херсонської митниці Віталій БУЛЮК сьогодні на прес-конференції в Херсоні.

За словами В.БУЛЮКА, вже зараз у кінологічній службі митників нараховується 320 службових, спеціально навчених собак, залучення яких до пошуку наркотиків і інших заборонених для провезення вантажів засвідчило високу ефективність.

Водночас В.БУЛЮК не уточнив чисельність кінологів, які працюватимуть у цій службі.

В.БУЛЮК повідомив, що, зокрема, у структурі Херсонської митниці вже сьогодні працює кінологічна служба, в якій задіяно 8 собак і 8 кінологів.

«Ця служба була створена з нуля. Собак принесли щенятами. Але вже сьогодні є результат. Особливо ефективно собаки показали себе на поромній переправі у Скадовську, де через кордон йде потік вантажних автомобілів з Туреччини та Ірану. Деякі водії, побачивши собак, самі віддають заборонене. Адже собаці грошей не сунеш, вона не промовчить», - відзначив начальник Херсонської митниці.

За словами В.БУЛЮКА, в його відомстві як службових собак використовують німецьких вівчарок, спанієлів і кокер-спанієлів.