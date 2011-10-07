На Донеччині сьогодні загинули двоє гірників

Сьогодні, 7 жовтня, на вугільних підприємствах Донецької області загинули двоє гірників: на шахті ім. Дзержинського державного підприємства «Дзержинськвугілля» (м. Дзержинськ) загинув забійник, 1982 року народження, і на шахті «Тернопільська», що входить до складу ОДО «Шахтоуправління імені Чапаєва» (м. Шахтарськ) загинув прохідник, 1961 року народження.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Профспілки працівників вугільної промисловості України.

Так, на шахті ім. Дзержинського трагедія сталася на ділянці №172 на горизонті 1146 метрів – гірника без ознак життя знайшов забійник іншого уступу наприкінці зміни о 13.00 при виході з лави. У загиблого шахтаря було констатовано травми потиличної частини голови, імовірно, він зірвався униз під час виїмки вугілля.

У прес-службі зазначили, що шахта ім. Дзержинського – це шахта крутого падіння, і кут падіння пласта на ділянці №172 становить близько 60 градусів.

А на шахті «Тернопільська» в західному конвеєрному просіці пласта К7 сталося обвалення порід крівлі, під яке і потрапив гірник. Рятувальники оперативно приступили до розбору завалу, але врятувати людину не вдалося - о 12.28 прохідника звільнили з-під завалу без ознак життя.

На підприємствах створені комісії спеціального розслідування, які на даний час спільно з органами Профспілки з`ясовують точні обставини і причини цих двох трагедій, зазначається у повідомленні.