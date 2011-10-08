Fitch знизило рейтинги Італії та Іспанії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитні рейтинги Іспанії та Італії і прогнозує подальше зниження.

Довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Іспанії в місцевій і іноземній валюті знижений з АА + до АА-. Короткостроковий РДЕ Іспанії в іноземній валюті підтверджений на рівні F1 +. Прогноз - "негативний".

Fitch Ratings також знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Італії в місцевій і іноземній валюті з АА-до А +. Короткостроковий РДЕ Італії в іноземній валюті також знижений - з F1 + до F1. Прогноз щодо довгострокового рейтингу "негативний", йдеться в повідомленні агентства.

Це пов`язано з борговою кризою в Європі і повільним зростанням економік цих країн.