Fitch знизило рейтинги Італії та Іспанії
04:22, 08 жовтня 2011Суспільство
1089 0
Та ще й прогноз негативний
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило кредитні рейтинги Іспанії та Італії і прогнозує подальше зниження.
Довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) Іспанії в місцевій і іноземній валюті знижений з АА + до АА-. Короткостроковий РДЕ Іспанії в іноземній валюті підтверджений на рівні F1 +. Прогноз - "негативний".
Fitch Ratings також знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента Італії в місцевій і іноземній валюті з АА-до А +. Короткостроковий РДЕ Італії в іноземній валюті також знижений - з F1 + до F1. Прогноз щодо довгострокового рейтингу "негативний", йдеться в повідомленні агентства.
Це пов`язано з борговою кризою в Європі і повільним зростанням економік цих країн.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter