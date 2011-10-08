Мер про рейтинг найбрудніших місць Києва

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ дав доручення відповідним службам скласти рейтинг найзасміченіших ділянок столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, про це він сказав учора під час розширеного засідання Колегії міськдержадміністрації.

«Доручаю керівникам профільних управлінь скласти за власною інформацією та даними, що надходитимуть від киян, рейтинг занедбаних місць Києва. А також проконтролювати, щоб відповідальні за санітарний стан цих ділянок перетворили їх на взірець чистоти», – сказав О.ПОПОВ.

Він наголосив, що регулярно отримує інформацію щодо того, які скарги надходять від киян до Call-центру. Голова КМДА звернув увагу керівників районів на необхідність своєчасного і повноцінного реагування на такі звернення.

«До Call-центру сьогодні надходить багато звернень щодо порушення благоустрою. Питання викликає реакція районного керівництва на ці скарги. Наприклад, Святошинський район відреагував лише на 18% звернень, Деснянський район – на 23%, Дніпровський, Голосіївський, Дарницький – на 26-27%, Подільський і Шевченківський – на 28%, Оболонь – на 29%, Солом’янський і Печерський – на 36-47%. Ці дані є свідченням ставлення керівництва районів до своєї роботи. Я хочу запевнити всіх: такого більше не буде. Або голови районних держадміністрацій почнуть відповідально ставитися до благоустрою на своїх територіях, або я буду вимушений втручатися у цей процес», – наголосив керівник КМДА.

Він додав, що особисто перевірятиме місця, які за інформацією киян перебувають у незадовільному стані.

«Столиця лишається не такою, якою її хочуть бачити мешканці. Тож міська влада просто зобов’язана позбавити Київ сміття та зробити його чистим. Сподіваюсь, це завдання ми виконаємо за сприяння самих киян», – наголосив О.ПОПОВ.