Озброєний чоловік викрав іномарку разом із з водієм

У Запорізькій області озброєний невідомий чоловік під загрозою застосування зброї викрав іномарку з водієм.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького головного управління міліції, злочин було скоєно сьогодні близько 10-ї ранку в курортній зоні Акімовського району області.

«Близько 10-ї ранку надійшло повідомлення, що на Федотовій косі (курорт смт Кирилівка на побережжі Азовського моря) невідомий чоловік підійшов до іномарки, що стояла на стоянці, дізнавшись, хто її господар, покликав його, після чого дістав пістолет і зажадав, щоб власник автомобіля вивіз його», - розповіли в ГУ МВС України в Запорізькій області.

За словами співбесідника агентства, в області було оголошено план «сирена», і за дві години викрадений разом із водієм автомобіль було знайдено в районі міста Мелітополь.

«Як з`ясувалося, озброєний зловмисник зажадав, щоб його довезли до Мелітополя, потрапивши до потрібного йому місця, він просто вийшов із автомобіля і зник», - повідомили в міліції, відзначивши, що на сьогоднішній день вирішується питання про порушення стосовно зловмисника кримінальної справи за статтею 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом під загрозою застосування зброї, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. Ведеться розшук зловмисника.