На Олімпійському сталася пожежа
20:59, 08 жовтня 2011Суспільство
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Загорілася частина конструкцій
На Національному спортивному комплексі «Олімпійський» під час церемонії відкриття реконструйованого стадіону сталася невелика пожежа.
Як передає кореспондент УНІАН, після номеру з використанням феєрверків зайнялася конструкція під дахом стадіону над одним із секторів. Через це частина глядачів залишила свої місця на стадіоні. Працівники спорткомплексу протягом декількох хвилин загасили вогонь. Після цього відвідувачі церемонії відкриття стадіону повернулися на свої місця, саме шоу під час інциденту не переривалось.
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