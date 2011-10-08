У Києві знищили 10 тисяч лазерних дисків

У Києві ліквідовано склад, в якому зберігалися контрафактні аудіо-та відеодиски.

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України в м.Києві, склад містився у колишньому приміщенні з ремонту взуття на одному з ринків столиці. При огляді приміщення, оперативники виявили близько 10 тис. лазерних дисків та тисячі підроблених ліцензійних наклейок.

Як зазначили в міліції, за цінами "чорного ринку" сума вилученого перевищує 300 тисяч гривень.

Наразі встановлюються шляхи доставки та джерела збуту вилученої продукції. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за даним фактом.