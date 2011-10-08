У Києві знищили 10 тисяч лазерних дисків
23:33, 08 жовтня 2011Суспільство
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Вартістю 300 тисяч
У Києві ліквідовано склад, в якому зберігалися контрафактні аудіо-та відеодиски.
Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України в м.Києві, склад містився у колишньому приміщенні з ремонту взуття на одному з ринків столиці. При огляді приміщення, оперативники виявили близько 10 тис. лазерних дисків та тисячі підроблених ліцензійних наклейок.
Як зазначили в міліції, за цінами "чорного ринку" сума вилученого перевищує 300 тисяч гривень.
Наразі встановлюються шляхи доставки та джерела збуту вилученої продукції. Вирішується питання про порушення кримінальної справи за даним фактом.
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