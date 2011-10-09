На Донеччині добровільно розсталися зі зброєю

Населення Донецької області за вересень, оголошений у регіоні місяцем добровільної здачі зброї, здало в міліцію 470 одиниць зброї.

Про це повідомили УНІАН у Відділі з питань зв`язків з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно з повідомленням, за вказаний період до органів внутрішніх справ області населенням добровільно було здано зокрема: 2 рушниці армійського зразка; 27 одиниць мисливської нарізної зброї, 2 з яких зберігалися незаконно; 228 одиниць мисливської гладкоствольної зброї, 82 з них незаконно зберігалися; 8 – холодної зброї; 2 – саморобної вогнепальної зброї; 3 обрізи мисливської рушниці; приблизно 200 одиниць газової зброї, 19 з яких зберігалися незаконно; 12 одиниць зброї травматичної дії.

Також жителі області добровільно приносили в міліцію боєприпаси і вибухові речовини. З них понад 800 штук боєприпасів до різних видів зброї, більш як 2 кг вибухових речовин, 6 електродетонаторів, 13 снарядів, 24 міни, 40 гранат, 12 запалів до гранат.

Із загальної кількості зданої зброї зареєстровано у власність громадян 42 одиниці, щодо більш як 100 одиниць вирішується питання про їх подальшу реєстрації, близько 250 одиниць зброї передано на знищення у склад озброєння ГУМВС області і 7 одиниць направлено на комісійний продаж.

Завдяки тому, що люди серйозно віднеслися до проведення місячника добровільної здачі зброї, близько 30 людей не притягнуто до кримінальної відповідальності, відзначили правоохоронці.

Так, наприклад, до чергової частини одного з райвідділів міліції міста Донецька звернувся 38-річний місцевий житель із заявою про добровільну здачу револьвера «Наган» калібру 7,62 мм і 7 патронів до нього. Як пояснив чоловік, вказану зброю він знайшов у лісосмузі Краснолиманського району під час збору грибів.

У дозвільну систему міськвідділу Краматорська міліції звернувся 25-річний житель міста Слов`янська. Молодий чоловік приніс в міліцію карабін «СВД», калібру 7,62 мм, без номера. З його слів, зброю він знайшов у лісосмузі неподалік від садового товариства.

А 30-річний житель міста Торез добровільно здав в місцевий міськвідділ міліції вибухову речовину - «амоніт» вагою 600 грамів. Чоловік пояснив, що вказану речовину він знайшов на обвалі однієї з місцевих шахт.