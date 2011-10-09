На своєму ювілеї Ступка заспівав Армстронга

Відомий український актор Богдан СТУПКА відсвяткував свій 70-й день народження грандіозним концертом у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка в Києві при повному аншлагу.

Як повідомили УНІАН організатори заходу - компанія «Сота Сінема Груп», 7 жовтня понад 1 тис. гостей стали глядачами унікального шоу, в якому поєднувалися автобіографічне оповідання актора, опис його творчого шляху і привітання колег.

Видатного актора зал зустрів стоячи і, безперервно аплодуючи, не даючи розпочати виставу.

Театралізована вистава «Концерт №70 від Ступки», головним героєм якого був іменинник Б.СТУПКА, стало фінальним акордом у циклі творчих вечорів, приурочених до ювілею артиста.

Урочистий вечір Б.СТУПКА відкрив піснею «Let my people go» легендарного джазмена Луї Армстронга.

«Все наше життя – суцільна імпровізація, а отже, все наше життя – це джаз», - сказав на початку виступу ювіляр і виконав перші куплети пісні Л.Армстронга, розташувавшись за ударною установкою. Сидячи за барабанами, Б.СТУПКА приймав численні вітання, розділяючи їх ударами по тарілках.

Ювіляра в автобіографічному дійстві зіграли в юності і молодості його онук Дмитро і син Остап.

Наймолодшими акторами, які цього вечора привітали Б.СТУПКУ, були його внучка Устина і львівський дитячий ансамбль «Цьомочки».

Сюрпризом стали поздоровлення друзів і шанувальників таланту актора, які самі не змогли прибути на урочистості. Серед них були Президенти України і Білорусі Віктор ЯНУКОВИЧ і Олександр ЛУКАШЕНКО. Свої відеопривітання передали з Росії Галина ВОЛЧЕК, Олександр КАЛЯГІН, Сергій ГАРМАШ, Валерій ЗОЛОТУХІН, Михайло ШВИДКОЙ, Леонід ЯРМОЛЬНИК, Костянтин РАЙКІН та багато інших.

«Богдан СТУПКА зумів виростити урожай із зерен свого таланту, які дав йому Господь Бог», - сказав Геннадій ХАЗАНОВ.

Свої джазові композиції актору присвятили Олег СКРИПКА, вокальна група «Піккардійська терція» та ін.

«Мені завжди говорили: не хвалися, що ти це зробив. Ти - просто провідник ідей, які дали тобі батьки і Господь Бог. Якщо в тебе є здібності, ти не винен це закопати. І ніколи не будь гордим», – сказав артист.

Закінчуючи вечір, ювіляр подякував українському бізнесмену Дмитру ФІРТАША, компанія якого стала генеральним партнером ювілейних заходів Б.СТУПКИ.

«Український глядач – найкращий глядач у світі, і його подяка і оплески є кращою нагородою для акторів і меценатів. Ми – громадяни однієї країни, і обов’язок кожного зберегти її культурне багатство. Вважаю, що люди, які допомагають у цьому, – патріоти України», – сказав Б.СТУПКА.

За його словами, кіно і театр є лише частиною можливостей, які дозволяють зберегти культурне багатство України.

У свою чергу Д.ФІРТАШ відзначив, що Б.СТУПКА «в багато чому досяг своєї мети». «Богдан Сильвестрович говорив, що хоче, щоб у світі більше знали про Україну. Вважаю, що багато в чому Богдан СТУПКА досяг поставленої мети – через його фільми, його ролі Україну і українців можуть зрозуміти іноземці», – підкреслив Д.ФІРТАШ.

«Богдан СТУПКА – великий актор нашого часу, він дуже багато чого зробив для кожного з нас, створивши образи, які допомогли багатьом зрозуміти історію і осмислити сучасність України. Через яскраві образи Богдану Сильвестровичу вдалося передати самобутність України, суперечності її історії, тріумфи і трагедії українського народу. СТУПКУ знають і люблять у кожному куточку України і далеко за її межами. Це українець світового масштабу. Це справжній народний артист», – сказав Д.ФІРТАШ.