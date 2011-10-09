Уночі Києву обіцяють сильний дощ

Завтра, 10 жовтня, в Україні утримається дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, вночі в Україні будуть дощі (в Карпатах з мокрим снігом), у північних, більшості центральних, місцями в Хмельницькій та Чернівецькій областях сильні дощі; вдень невеликі, у східній частині, в Криму та Приазов'ї помірні дощі, в західній частині припинення опадів.

Вітер північно-західний, на сході - південно-західний, 7-12 м/с, на сході, а вночі і на півдні місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 10-15° (на узбережжі Криму 13-18°), вдень 17-22°; у Вінницькій, Черкаській та Одеській областях вночі 5-10° тепла, вдень 9-14°; в західних і північних областях вночі 2-7° тепла (на крайньому заході заморозки 0-3°); вдень 9-14°.

У Києві та Київській області хмарно з проясненнями. Вночі сильний дощ, вдень послаблення дощу до невеликого. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі по області 2-7° тепла, вдень 9-14°, у Києві вночі 5-7°, вдень 9-11°.