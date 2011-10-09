У ДТП в Києві постраждали 10 осіб
17:53, 09 жовтня 2011Суспільство
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Автобус вилетів на тротуар і збив пішоходів
У Києві внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю автобуса «Неоплан» постраждали 10 осіб.
Як повідомили УНІАН в прес-службі столичного Управління Державтоінспекції, ДТП сталося сьогодні у першій половині дня в Солом’янському районі на Чоколівському бульварі, 40.
За попередніми даними ДАІ, з невідомих на даний час причин, «Неоплан» виїхав на тротуар, де збив двох пішоходів, а потім врізався у два легковика та три маршрутки, які стояли на перехресті, чекаючи зеленого сигналу світлофора.
В результаті травми різного ступеню тяжкості отримали двоє пішоходів, 7 пасажирів однієї з маршруток, а також напарник водія «Неоплану». Всіх постраждалих госпіталізовано. Причини ДТП встановлюються.
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