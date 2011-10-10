У Бердичеві затримали педофіла

На Житомирщині працівники міліції затримали педофіла.

Про це кореспондента УНІАН сьогодні повідомили у Секторі зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Житомирській області.

Згідно з повідомленням, 7 жовтня цього року до Бердичівського міськвідділу міліції УМВС України в Житомирській області надійшло повідомлення від жителя райцентру про те, що на околиці міста чоловік б’є дитину. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група міськвідділу, працівники якої затримали чоловіка. Також було виявлено 10-річну дитину з тілесними пораненнями у вигляді трьох різаних ран.

У ході подальшої перевірки було з’ясовано, що дівчинка близько 14.00 поверталася додому зі школи, скоротивши шлях і обравши малолюдний маршрут. Саме тут дитину і перестрів невідомий. Ним виявився 32-річний житель Києва, який відбуває покарання у Бердичівському виправному центрі. Того дня він повинен був виконувати господарські роботи за межами установи, однак самовільно залишив місце перебування і вийшов у Бердичів. Чоловік у 2007 році був засуджений за вчинення згвалтування та розбійницького нападу.

Наприкінці вересня цього року працівниками Бердичівського міськвідділу міліції проти чоловіка було порушено кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням холодної зброї) Кримінального кодексу.

Як повідомив УНІАН начальник Бердичівського МВ УМВС Юрій ОЛЕФІР, наразі стосовно затриманого порушено ще одну справу - за ч. 4 ст. 152 (згвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також згвалтування малолітньої) Кримінального кодексу України, якою визначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Дівчинку госпіталізовано.