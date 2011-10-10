Міністр МВС: живемо на війні

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ представив коллективу Головного управління МВС України в Харківській області нового керівника Віктора КОЗИЦЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУ МВС у Харківській області, міністр оголосив присутнім наказ від 10 жовтня, згідно з яким на посаду начальника Головного управління МВС призначено полковника міліції В.КОЗИЦЬКОГО, який до цього обіймав посаду першого рзаступника начальника ГУ МВС України у Запорізькій області.

Керівник МВС також повідомив, що екс-начальник харківської міліції Михайло МАРТИНОВ переведений в апарат МВС.

А.МОГИЛЬОВ висловив подяку за співпрацю генерал-майору міліції М.МАРТИНОВУ, а новопризначеному керівнику побажав успіхів у службовій діяльності.

«Сьогодні потрібно відходити від репресивної функції міліції, надавати допомогу населенню, діяти виключно в рамках закону, – сказав А.МОГИЛЬОВ. – Ми живемо у доволі жорсткий час, на війні зі злочинністю. Враховуючи останні події в Одесі, керівникам підрозділів слід вкрай дбайливо ставитися до особового складу. Щоденні навчання та відпрацювання практичних навичок, турбота про підлеглих є на сьогодні пріоритетними».