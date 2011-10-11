Апеляційний суд розпочав справу про побиття журналіста

Апеляційний суд Івано-Франківської області сьогодні розпочав розгляд апеляції редактора газети «Коломийський вісник» Василя ДЕМ’ЯНІВА на рішення міськрайсуду у справі про його побиття.

Про це сьогодні кореспондента УНІАН повідомив сам В.ДЕМ’ЯНІВ.

За його словами, апеляцію розглядає колегія у складі трьох суддів. На суді були присутні й обвинувачені у скоєнні його побиття. Апеляційний суд досліджував докази сторін. Потерпілий просив суд направити справу на дослідування у міліцію.

Прокуратура міста Коломиї також вважає, що вирок Коломийського міськрайонного суду підлягає скасуванню у зв’язку з істотними порушеннями кримінально-процесуального закону. Зокрема, прокуратура наголошує на тому, що «не з’ясовано умислу засуджених, спрямованого під час вчинення злочину щодо ДЕМ’ЯНІВА».

Прокуратура просить апеляційний суд скасувати вирок у зв’язку з невідповідністю висновків Коломийського міськрайсуду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи і направити справу на новий судовий розгляд в іншому складі суду.

Апеляційний суд Івано-Франківської області продовжить розгляд скарги В.ДЕМ’ЯНІВА 20 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2010 року в місті Коломия Івано-Франківської області було вчинено замах на життя редактора газети «Коломийський вісник» В.ДЕМ’ЯНІВА. Потерпілий отримав складні черепно-мозкові травми і перелом ноги, і пов’язує злочин із професійною діяльністю, а в міліції вважали, що то було побутове пограбування.

19 квітня 2011 р. Коломийський міськрайонний суд засудив учасників побиття головного редактора газети «Коломийський вісник» В.ДЕМ’ЯНІВА до 4 та 7,5 років позбавлення волі.

Міліція об’єднала справу, що стосується бандитського нападу на редактора газети, в одне провадження з ще двома справами. Суд розглядав справу трьох осіб, двом з яких інкримінували побиття В.ДЕМ’ЯНІВА, при цьому всіх трьох звинувачували у пограбуваннях та інших хуліганських діях.

В.ДЕМ’ЯНІВ у своїй апеляції наголосив, що «справа розглянута судом поверхово, однобічно, з грубими порушеннями чинного законодавства України, все спотворено та не відповідає фактичним обставинам даної справи. Суд навмисно, щоб приховати недоліки досудового слідства, взяв до уваги тільки ті сумнівні докази, які були вигідні досудовому слідству та суду».

На переконання редактора газети, «засуджені особи не вчиняли проти нього злочинних дій, вони безпідставно притягнуті до відповідальності, їхня вина не доведена ні досудовим, ні судовим слідством».