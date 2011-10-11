Уперше призначено сільськогосподарський перепис

Уряд ухвалив рішення про проведення Першого всеукраїнського загального сільськогосподарського перепису у 2014 році.

Відповідне розпорядження, розроблене Державною службою статистики, затверджене на засіданні Кабінету міністрів 5 жовтня п.р., повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Згідно з документом, у 2012 році буде проведено пробний перепис у Баштанському районі Миколаївської області.

У разі проведення сільськогосподарського перепису у відзначені терміни, Україна, яка є членом Продовольчої і сільськогосподарської організації (ФАО) ООН, виконає умови, встановлені цією організацією, щодо періоду проведення 9-го раунду всесвітніх сільськогосподарських переписів – "перепису 2010 року", який триває з 2005-го до 2014 року.

Увесь комплекс робіт, пов`язаних з підготовкою, проведенням, обробкою, узагальненням підсумків пробного і сільськогосподарського переписів, виконуватиметься Держстатом за рахунок коштів державного бюджету, обсяги яких щорічно затверджуються Законом України «Про Державний бюджет України».

Для проведення перепису передбачається залучити понад 126 тисяч тимчасових працівників.

Підсумки сільськогосподарського перепису використовуватимуться при формуванні державної політики з питань економічного і соціального розвитку України, зокрема при аналізі стану і структури сільського господарства, а також для інформаційного забезпечення управління і прогнозування соціально-економічного розвитку аграрного сектору, розробки і реалізації державної аграрної політики, як на центральному, так і на регіональному рівні.