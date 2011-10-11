У Донецьку чекають прибуття Януковича та Медведєва

У Донецьку 18 жовтня чекають прибуття Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента Російської Федерації Дмитра МЕДВЕДЄВА, які візьмуть участь в українсько-російському форумі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ.

У рамках форуму в Донецьку у виставковому центрі «Експодонбас» пройде також виставка Міжрегіональної співпраці і IV Міжнародний інвестиційний саміт DID 2011 – «Міжрегіональна і транскордонна співпраця (ICBC)».

За словами губернатора, в регіоні на сьогодні «головна подія - це підготовка до майбутнього російсько-українського форуму, саміту і виставки, які пройдуть упродовж 18-19 і завершаться 20 жовтня».

«Ми чекаємо прибуття двох президентів, багатьох голів регіонів з України, Росії і, можливо, Молдови, Білорусі», - сказав А.ШИШАЦЬКИЙ.

При цьому він додав: «Крім усього іншого, будуть проведені круглі столи з питань транскордонної співпраці і розвитку малого і середнього бізнесу. За моїми припущеннями, буде близько тисячі учасників».