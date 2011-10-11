Завтра в Україні – від 1° до 20°

12 жовтня по Україні буде хмарно з проясненнями. В східних областях, Криму та Приазов`ї очікуються дощі, вранці та вдень - місцями сильні дощі, подекуди грози; температура вночі - 9-14°, на узбережжі морів - до 17°, вдень - 15-20°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на решті території - невеликий дощ, лише вночі у центральних, Одеській, Миколаївській та більшості північних областей без опадів; температура вночі - 7-12° тепла, вдень - 10-15°; в Карпатах вночі - 1-6° тепла, вдень - 5-10°.

Вітер в Україні переважно західний, 9-14 м/с, в західних, східних областях та на півдні країни місцями пориви 15-20 м/с.

По Київській області хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Вітер переважно західний, 9-14 м/с. Температура вночі - 7-12°, вдень - 10-15°.

По м. Києву хмарно з проясненнями. Вночі без опадів, вранці та вдень невеликий дощ. Вітер переважно західний, 9-14 м/с. Температура вночі - 10-12°, вдень - 13-15°.