Луганські педофіли і досі на волі

У Луганському облуправлінні МВС заявляють, що двоє чоловіків, підозрюваних у педофілії, досі перебувають на волі, і прокуратура області не передала міліції матеріали порушеної стосовно них кримінальної справи.

Про це УНІАН повідомила керівник прес-служби обласного Управління МВС Тетяна ПОГУКАЙ.

За її словами, звинувачення прокуратури в тому, що співробітники міліції відмовлялися порушувати кримінальну справу, не відповідають дійсності.

«До чергової частини міліції звернулася мама підлітка із заявою про те, що її син зазнав насилля неприродним способом з боку двох чоловіків. Відразу ж після реєстрації заяви на місце події виїхала слідчо-оперативна група. Після збору первинних матеріалів було прийнято рішення про порушення кримінальної справи, однак прокуратура вирішила, що в матеріалах немає доказів і підстав для ухвалення такого рішення, і повернула матеріали», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Вона зазначила, що співробітники міліції доклали максимум зусиль для того, щоб розширити коло очевидців і встановити свідків даного злочину.

«Був знайдений ще один потерпілий підліток, мати якого розповіла про те, що її син також зазнав насилля з боку дорослих хлопців. Були встановлені очевидці, які бачили, як хлопчиків заштовхували у машину, але один підліток утік. Потерпілого хлопчика направили на судово-медичний огляд для встановлення наявності тілесних ушкоджень. Судові медики підтвердили факт наявності ушкоджень в області обличчя і ліктьових суглобів потерпілого», - підкреслила Т.ПОГУКАЙ.

За її інформацією, міліція встановила особи підозрюваних. Ними виявилися жителі міста Луганська 1993 і 1988 р.н. Слідство Кам`янобродського райвідділу луганського міського управління МВС винесло постанову про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого статтею 153 частиною 3 Кримінального кодексу України (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом) і направило матеріали в прокуратуру.

«Прокуратура Луганська, вивчивши надані матеріали, ухвалює рішення про порушення ще однієї справи за статтею 146 КК України (незаконне позбавлення волі). І передає матеріали до обласної прокуратури. Вони досі там, тому слідчі міліції не можуть почати розслідування», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

Вона зазначила, що підозрювані перебувають на волі і можуть сховатися від слідства.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура Луганської області звинуватила працівників обласного УМВС в тому, що вони відмовилися порушувати кримінальну справу стосовно двох чоловіків за підозрою в педофілії.

Як повідомила співробітник прес-служби прокуратури Луганської області Лілія МАКСИМЕНКО, двоє підозрюваних незаконно позбавили волі і зґвалтували двох неповнолітніх. До міліції звернулися батьки дітей, які вказали про злочин.

«Такий злочин чоловіки, як пояснили неповнолітні, скоювали стосовно них уже не раз. Проте, незважаючи на обставини, працівники міліції відмовили у порушенні кримінальної справи», - сказала Л.МАКСИМЕНКО.

За її словами, прокуратура Луганська у порядку нагляду вивчила законність прийнятого міліцією рішення і встановила, що воно ухвалене незаконно.

Л.МАКСИМЕНКО зазначила, що після з`ясування усіх обставин прокуратурою Луганська постанова міліції про відмову в порушенні кримінальної справи була скасована.

У вересні прокуратура порушила кримінальну справу стосовно двох підозрюваних за ознаками злочину, передбаченого ст. 146 Кримінального кодексу України (незаконне позбавлення волі) і ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом). Справа для проведення досудового розслідування направлена в слідчі органи внутрішніх справ.

За інформацією прокуратури, за неналежне ставлення до своїх службових обов`язків стосовно працівників міліції прокуратурою Луганська вжиті заходи прокурорського реагування.