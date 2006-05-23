В Україні погода погіршиться

У середу в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на сході та крайньому заході невеликий дощ; вдень у західних, північних та Вінницькій області дощі, грози; у західній частині місцями сильні зливи, град, шквали 17-22 м/с. На решті території без опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 13-18º, вдень 24-29º, у західних областях 16-21º.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 25-26 травня - мінлива хмарність. Часом дощі, грози (у прикарпатських, центральних, Сумській та Харківській області місцями сильні дощі), подекуди град; на півдні Лівобережжя та у Криму 25 травня без опадів, 26 травня окремі грозові дощі. Вітер переважно північний, 7-12 м/с, подекуди (крім західних та північних областей) шквали 15-20 м/с. Температура вночі 9-14º, у західних та північних областях місцями 6-8º тепла, на півдні Лівобережжя та в Криму, а 25 травня і в центральних та Харківській області 12-17º; вдень 16-21º, у південній та східній частині 25 травня 26-31º, 26 травня 19-24º.

27-28 травня - короткочасні дощі, грози, подекуди град. Прохолодна погода з температурою вночі 5-11º, вдень 16-22º; у південних областях та в Криму вночі 8-14º, вдень 19-25º.

У Києві та області завтра очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у другій половині дня та ввечері короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 14-16º, вдень 26-28º; по області вночі 13-18º, вдень 24-29º.

25-26 травня - мінлива хмарність. 25 травня часом дощ, місцями гроза, град; 26 травня вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 25 травня 9-14º, 26 травня 6-11º; вдень 16-21º.

27-28 травня - короткочасні дощі, грози. Утримається прохолодна погода.