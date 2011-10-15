Фальшиві євро і долари шахрайка розмінювала у пенсіонерів

У Тернопільській області затримано шахрайку, яка вимінювала в пенсіонерів гривні на фальшиві євро та долари.

Як повідомили кореспондента УНІАН у Відділ громадських зв’язків Управління МВС України у Тернопільській області, до Борщівського райвідділу міліції звернулася 74-річна жителька села Пилипче, яка за фальшиві євро та долари віддала жінці 11 тис. грн.

За її словами, на подвір’я прийшла привітна жінка і повідомила, що хоче зробити пожертву на храм, однак має лише валюту. Жінка попросила пенсіонерку обміняти їй гроші, запропонувавши дуже вигідний курс. Коли ж пенсіонерка погодилася на такий обмін, шахрайка, отримавши за фальшиві долари гривні, сказала, що краще таки дасть пожертву у євро, а гривні використає на власні потреби. Після цього дала пенсіонерці ще дві фальшиві купюри по 500 євро на церкву.

Родичі пенсіонерки, яким вона повідомила про жінку, виявили, що купюри підроблені й звернулися до міліції.

Невдовзі міліціонери затримали 50-річну безробітну мешканку Піщанського району Вінницької області. Згідно з інформацією правоохоронців, затримана причетна до подібних злочинів не тільки на території Тернопільщини, а й інших областей.