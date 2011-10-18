Янукович підвищить ціни на газ, якщо не домовиться з Москвою

Президент України Віктор Янукович заявив, що уряд підвищить ціни на газ для населення, якщо Києву не вдасться вирішити питання про ціну з Москвою, передає РІА "Новости" з посиланням на агентство Bloomberg.

"Усе що ми хочемо - це середня європейська ціна за імпортний газ. Якщо ми її не доб`ємося, ми будемо змушені підняти внутрішні ціни", - наводить агентство його слова.