Кількість школярів, які отруїлися, зросла до 36
НП у Краснодоні
У Краснодоні Луганської області кількість госпіталізованих з харчовим отруєнням зросла до 36 школярів.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій.
Всі вони учні 1-4 класів Краснодонської міської гімназії. Попередній діагноз хворих - гострий гастроентерит. Їх госпіталізовано до другої інфекційної Краснодонської міської лікарні.
Перебіг захворювання госпіталізованих – середнього ступеню важкості.
Загалом в гімназії навчаються 684 особи (272 учні 1-4 класів навчаються і харчуються в окремій будівлі).
В осередку захворювання фахівцями обласної та районної СЕС здійснюється комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
Взято проби води та залишків продуктів для встановлення діагнозу захворювання.
Ситуація знаходиться на контролі Головного управління МНС в Луганській області.