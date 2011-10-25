Пшонку просять розібратися з львівською міліцією

Виконавчий директор Європейського Центру з прав циган (ЄЦПЦ) Дезідеріу ГЕРГЕЇ звернувся до генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ і міністра внутрішніх справ України Анатолія МОГИЛЬОВА щодо інформації, яка надійшла до ЄЦПЦ, що правоохоронні органи Львова та Львівської області «незаконно знімають відбитки пальців» і «дискримінаційно перевіряють документи» у представників ромського населення регіону.

Зокрема, як повідомляється на офіційному сайті Інституту прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії, за повідомленнями НГО, протягом вересня й жовтня 2011 року роми, які проживають на даній території, «піддавалися навмисній кампанії зі збору персональної інформації (перевірка документів, зняття відбитків пальців, фотографування)», також перевірці піддавалися ринки й будинки ромів.

У повідомленні підкреслюється, що відповідно до закону про міліцію, її співробітники можуть перевіряти документи й знімати відбитки пальців, «тільки якщо є законні підстави підозрювати дану особу в скоєнні злочину». Крім того, незаконні дії правоохоронних органів передбачають як порушення Конституції України, так і ставлять під питання дотримання низки міжнародних зобов`язань, які є невід`ємною частиною національного законодавства України, зокрема - Європейської Конвенції про захист прав людини і основних свобод, Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації та Міжнародного пакту про громадянські та політичні права.

У зв`язку з цим ЄЦПЦ просить Генпрокуратуру і МВС провести відповідне розслідування щодо законності дій правоохоронних органів у регіоні, а також вжити заходи із притягнення до відповідальності винних у зловживанні посадовців.

*** Європейський Центр із прав циган - міжнародна некомерційна організація, що здійснює боротьбу з дискримінацією стосовно ромів шляхом надання правової допомоги, моніторингу та освіти у галузі прав людини.

Засновником Інституту прав людини і запобігання екстремізму та ксенофобії є народний депутат України від Партії регіонів Олександр ФЕЛЬДМАН.