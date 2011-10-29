На Лисичанській ТЕЦ видали зарплату за день до страйку

28 жовтня керівництво ДП «Лисичанська теплоелектроцентраль» (м. Лисичанськ, Луганська обл.) повністю погасило борги із зарплати своїм працівникам.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації «Луганці» Сергій КОВАЛЕНКО, яка надавала допомогу трудовому колективу в боротьбі за отримання заробітної плати за працю. За останні два місяці вона разом з працівниками ТЕЦ провела кілька акцій протесту в Лисичанську, Луганську і Києві.

Як повідомляв УНІАН, працівники Лисичанської ТЕЦ 29 жовтня планували почати страйк через заборгованість із заробітної плати.