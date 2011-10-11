На Лисичанській ТЕЦ погрожують страйком, якщо їм не повернуть борги

Працівники Лисичанської ТЕЦ ухвалили рішення через 15 днів почати страйк, якщо їм не виплатять борги із зарплати.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив голова громадської організації "Луганці" Сергій КОВАЛЕНКО.

За його словами, сьогодні близько 50 працівників цього підприємства провели в Лисичанську на перехресті вулиць Червона та Енергетиків мітинг, після чого майже на дві години перекрили дорогу по вулиці Червона. За цей час вони пропустили лише мікроавтобус швидкої допомоги, автомобіль із лікарями і автобус зі школярами.

Учасники акції, представники трудового колективу Лисичанської ТЕЦ, уже вкотре вимагали погасити борги із зарплати, які становлять майже 1,3 млн. грн. Пікетування в Києві 7 жовтня під стінами Верховної Ради нічого не дало, як і попередні пікети в Лисичанську 9 вересня й у Луганську 22 вересня, зазначив С.КОВАЛЕНКО.

Він також повідомив, що теплогенеруюче підприємство фактично не працює з квітня у зв`язку з тим, що головний замовник ТЕЦ - ВАТ "Лисичанська сода", яке споживало 90% теплової енергії, перебуває у стадії санації. 10% потужності Лисичанської ТЕЦ йшло на опалення житлових будинків. У новому опалювальному сезоні влада планує замінити ці потужності міні-котельними. На введення їх в експлуатацію виділено 30 млн. грн. бюджетних коштів.

Працівники ТЕЦ вважають, що замість того, щоб витрачати такі кошти на міні-котельні, ефективніше було б модернізувати ТЕЦ, на що потрібно близько 5 млн. грн. А при сьогоднішній ситуації будинки жителів Лисичанська, які опалювалися ТЕЦ, цього року залишаться без тепла.

На сьогодні з 360 працівників ТЕЦ залишилося 120, яких перевели на мінімальну зарплату. З квітня по жовтень працівникам виплатили лише по 250 грн.

Довідка УНІАН. Лисичанська ТЕЦ - державне підприємство, яке знаходиться в управлінні НАК "Нафтогаз України". За останніх два роки підприємство принесло "Нафтогазу" близько 2 млн. грн. збитків. За підсумками першого півріччя цього року борги із зарплати ДП "Лисичанська ТЕЦ" становили 1277 тис. грн.