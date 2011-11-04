Кабмін схвалив умови приватизації 5 енергокомпаній

Уряд України схвалив умови приватизації держпакетів акцій 5 енергокомпаній.

Про це повідомив журналістам голова Фонду державного майна України Олександр РЯБЧЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, урядом схвалено умови приватизації 25% «Дніпроенерго», 40,6% «Донецькобленерго», 45% «Чернівціобленерго», 50% «Вінницяобленерго» і 50% «Закарпаттяобленерго».

При цьому голова ФДМУ зазначив, що, незважаючи на те, що умови приватизації даних держпакетів акцій загалом затверджені, уряд вноситиме до умов приватизації ще певні доповнення.

За словами О.РЯБЧЕНКА, наразі рішення про приватизацію цих держпакетів акцій ще протокольно не оформлені.

Довідка УНІАН. 5 жовтня Фонд державного майна України оголосив умови приватизації перших двох енергокомпаній, держпакети акцій яких планується продати на відкритих аукціонах. Інвесторам запропоновано 45,103% акцій ПАТ «Західенерго» за стартовою ціною 1,932 млрд. грн. і 25% акцій ПАТ «Київенерго» за 432,305 млн. грн. Приватизаційні конкурси відбудуться 25 листопада.

Кабмін своїм розпорядженням №310 від 11 квітня ц.р. вирішив продати 25% «Дніпроенерго», 45,1% «Західенерго», по 50% «Вінницяобленерго», «Дніпрообленерго» і «Закарпаттяобленерго», 46% «Черкасиобленерго», по 45% «Крименерго» і «Чернівціобленерго», 40,06% «Донецькобленерго», 25,99% «Тернопільобленерго», 25% «Київенерго».

У 2011-2012 роках планується приватизувати всі чотири теплові генерації та обленерго, які знаходяться в управлінні НАК «Енергетична компанія України».