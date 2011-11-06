На волейбольному матчі вбито вісьмох людей
07:10, 06 листопада 2011Суспільство
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Замовник показував, у кого стріляти
УМексицізлочинцівідкриливогоньнаволейбольномуматчі, який проходивводномуз парківмістаКульякан, штатСіналоа, повідомляєAssociated Press усуботу, 5листопада.Вісімлюдей загинули, семероотрималипоранення.
Засловамипредставниківправоохороннихорганів, злочинцівсупроводжувалидвоє,якіпоказуваливкогостріляти."Нападникичудовознали, коговонизбираютьсявбити", -заявивпрокурорштату.
Правоохоронніоргани покиофіційноне називаютьжодних мотивівзлочину,проте, зазначаєAP, відомо,щовСіналоабазуєтьсяоднойменний з назвою штатунаркокартель.Імовірно, можейтисяпро конфліктміжчленамидіючихвМексицізлочиннихорганізацій.
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