На волейбольному матчі вбито вісьмох людей

Замовник показував, у кого стріляти

УМексицізлочинцівідкриливогоньнаволейбольномуматчі, який проходивводномуз парківмістаКульякан, штатСіналоа, повідомляєAssociated Press усуботу, 5листопада.Вісімлюдей загинули, семероотрималипоранення.



Засловамипредставниківправоохороннихорганів, злочинцівсупроводжувалидвоє,якіпоказуваливкогостріляти."Нападникичудовознали, коговонизбираютьсявбити", -заявивпрокурорштату.



Правоохоронніоргани покиофіційноне називаютьжодних мотивівзлочину,проте, зазначаєAP, відомо,щовСіналоабазуєтьсяоднойменний з назвою штатунаркокартель.Імовірно, можейтисяпро конфліктміжчленамидіючихвМексицізлочиннихорганізацій.

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