Плита старого ковбасного цеху придавила двох підлітків

Учора, 5 листопада, близько 14 години у м. Олевськ Житомирської області внаслідок порушення заходів безпеки під час несанкціонованого розбирання цегляної стіни недіючого ковбасного цеху двома підлітками сталося обрушення плити перекриття.

Як повідомляє прес-служба МНС України, унаслідок обвалення один підліток (1996 року народження) загинув, другого – з травмами середнього ступеню тяжкості госпіталізовано.