Завтра в Україні обіцяють до 13° морозу

7 листопада, за прогнозами синоптиків в Україні очікується хмарна з проясненнями погода, без істотних опадів.

Про це УНІАН повідомили в Українському гідрометцентрі.

Уночі та вранці на Правобережжі місцями туман. Вітер південно-східний, у південній та східній частинах північно-східний, 5-10 м/с, в західних областях, Криму та Приазов`ї місцями пориви 15-18 м/с. Температура у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі 8-13° морозу, вдень близько 0°; в західних областях вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 8-13° тепла, на Закарпатті до 16° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, в центральних та південних областях місцями до 9° морозу, вдень 0-5° тепла (на півдні Одещини та Південному узбережжі Криму вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°).

У Києві та області буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень 0-5° тепла. По м. Києву температура вночі 0-2° морозу, вдень 2-4° тепла.