Іноземні студенти у під'їзді підрізали чотирьох луганчан

У місті Луганську в результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано двох іноземних студентів.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.

Попередньо встановлено, що вони в під’їзді житлового будинку, з хуліганських спонукань, заподіяли ножові поранення чотирьом місцевим жителям. Одного з них госпіталізовано. Іншим потерпілим медичну допомогу надано без госпіталізації.

За даним фактом порушено кримінальну справу.