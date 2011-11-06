Іноземні студенти у під'їзді підрізали чотирьох луганчан
14:17, 06 листопада 2011Суспільство
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З хуліганських спонукань
У місті Луганську в результаті проведення оперативно-розшукових заходів затримано двох іноземних студентів.
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю МВС України.
Попередньо встановлено, що вони в під’їзді житлового будинку, з хуліганських спонукань, заподіяли ножові поранення чотирьом місцевим жителям. Одного з них госпіталізовано. Іншим потерпілим медичну допомогу надано без госпіталізації.
За даним фактом порушено кримінальну справу.
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