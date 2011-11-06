На Житомирщині дозволили стріляти у зайців та вовків

У ці вихідні на Житомирщині розпочався сезон полювання на парнокопитних та хутрових мисливських тварин.

Як передає корреспондент УНІАН, про це повідомили у прес-службі обласного управління лісомисливського господарства.

Наразі на території Житомирської області мисливське господарство ведуть 73 користувачі угідь. Мисливствознавці зауважують, що з кожним роком збільшується кількість коштів, вкладених у ведення мисливського господарства. Збільшується і чисельність всіх видів мисливських тварин.

У лісових угіддях дозволено полювання тільки мисливцям, які полюють за ліцензіями на парнокопитних тварин, із зазначенням конкретних лісових урочищ та дати проведення полювання.

Полювання на зайця-русака, лисицю, єнотовидного собаку та вовка проводитиметься за відстрільними картками, що видаються користувачамимисливських угідь. При цьому не дозволяється перевищувати пропускну спроможність мисливських угідь.

Колективне та облавне полювання на парнокопитих тварин дозволяється в складі не більше 20 (двадцяти) мисливців, включаючи нагоничів, і небільше двох разів в одному мисливському угідді протягом сезону.

Щодо полювання на вовка, лисиці та єнотоподібного собаки, то його дозволяється здійснювати за наявності в мисливця ліцензії або відстрільної картки на полювання інших мисливських тварин.