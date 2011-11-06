Закупівельні ціни на молоко наблизилися до «стелі»

Закупівельні ціни на молоко, підвищення яких набуває в країні перманентного характе­ру, впритул наблизилися до «стелі», за якою прозирає втрата конкурентоспроможності вітчизняних виробників. До того ж така практика неминуче позначається на цінах молочних про­дуктів, вони й нині вже не всім по кишені, пише «Дзеркала тижня. Україна».

Серед причин такого становища в молочній галузі, серед іншого, недооцінка приватного сектора. Про його значення в загальному виробництві молока свідчать розрахунки експерта аграрного ринку Інни Іллєнко. Згідно з ними, на переробку за перший квартал нинішнього року від сільгосппідприємств надійш­ло трохи більше молока, ніж торік. Але оскільки їхня питома вага менша, ніж приватників, котрі в цей період зменшили поставки, то й загальний показник галузі виявився негативним. На переробку, порівняно з минулим роком, молока надійшло за квартал менше на 3,1%.

Звідси випливає обґрунтований висновок: скасування колишнього порядку дотацій шляхом субсидування закупівельних цін на сире молоко, який був прийнятний і для виробників, і для переробників, відіграло різко негативну роль. Насам­перед тому, що кошти держпідтримки, які раніше йшли безпосередньо в молочну галузь і за будь-яких обставин залишалися в ній, тепер через спец­фонд «розпорошуються», надходять не тільки в молочне скотарство, а й у птахівництво, свинарство, тобто в галузі більш благополучні, які мог­ли б розвиватися самотужки. У результаті для збереження та розвитку галузі, яка залишилася без підтримки, є ледь не єдиний вихід — підвищення закупівельних цін. Але, знову ж таки, це шлях у нікуди.