У Запоріжжі вже почали збір підписів проти Сталіна

Громадська ініціатива «Оновлення країни» та всеукраїнська організація «Тризуб» імені Степана Бандери ініціювали збір підписів під зверненням до міського голови Запоріжжя з вимогою демонтувати пам’ятник Сталіну.

Про це повідомляє прес-служба «Оновлення країни».

Залишити свій підпис під зверненням можна на сайті: http://www.petitions247.net/stalin

«Ми вважаємо, що міський голова має відреагувати на провокацію комуністів, адже пам’ятник людині, на руках якої кров мільйонів, негативно впливатиме не тільки на імідж Запоріжжя але й України в цілому», - заявив координатор Громадської ініціативи «Оновлення країни» у Запоріжжі Дмитро ХАРЬКОВ.

За його словами, петиція покаже, як ставляться українці до факту встановлення нового пам’ятника Сталіну, чи хочуть вони, щоб запорізьку землю асоціювали із відродженням неосталінізму.

«Дев’ятьох молодих людей катували через те, що вони не захотіли, щоб на їхній землі стояв пам’ятник вбивці. Це сталося через бездіяльність місцевої влади, яка мала б сама прибрати незаконний об’єкт. Сподіваємось, що цього разу міський голова підтримає ініціативу громадськості», - заявив запорізький студент Едуард АНДРЮЩЕНКО.

Нагадаємо, що минулого року, після встановлення пам’ятника Сталіну, «тризубівці» відрізали йому голову. Пізніше погруддя відновили, однак 31 грудня невідомими цей пам`ятник було підірвано.

7 листопада 2011 року Запорізький обласний комітет КПУ відновив пам’ятник.

8 листопада Д.ХАРЬКОВ оскаржив встановлення пам’ятника Сталіну в Орджонікідзевському районному суді Запоріжжя.