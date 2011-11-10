ГПУ віддала шпигуна під суд

Генеральна прокуратура України направила до суду кримінальну справу за обвинуваченням іноземного громадянина у шпигунстві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

Згідно з повідомленням, 8 листопада Генпрокуратура затвердила обвинувальний висновок та направила до Апеляційного суду Миколаївської області для визначення підсудності кримінальну справу за обвинуваченням іноземного громадянина Ш. за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.114 Кримінального кодексу України (шпигунство).

Досудове слідство, яке провело Головне слідче управління Служби безпеки України, встановило, що цю особу 19 серпня поточного року було затримано у Миколаєві під час збирання з метою передачі представникові іноземної організації відомостей у галузі турбобудування, що становлять державну таємницю.

До обвинуваченого застосовано запобіжний захід – взяття під варту.