Янукович збільшив строк служби в армії

Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (щодо продовження військової служби за новим контрактом)».

Про це повідомляє прес-служба Президента.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 18 жовтня.

Як заявив тоді на засіданні парламенту міністр оборони України Михайло ЄЖЕЛЬ, даним законом врегульовується продовження термінів військової служби за новими контрактами залежно від категорії військовослужбовців та їхньої вислуги років.

М.ЄЖЕЛЬ зазначив, що ухвалення даного закону дозволить зменшити достроковий відтік найдосвідченіших осіб офіцерського складу.

За даними інформаційного управління парламенту, згідно із прийнятим законом, "Строк проходження військової служби може бути продовжено за новим контрактом до досягнення граничного віку перебування на військовій службі: для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах рядового складу, - на 3 роки; для військовослужбовців, які проходять військову службу на посадах сержантського і старшинського складу, - на 5 років; для осіб офіцерського складу - на строк від 5 до 10 років.

Для осіб офіцерського складу, які мають право на пенсію за вислугу років, за їх бажанням строк проходження військової служби за новим контрактом може бути продовжено на строк від 2 до 10 років, але не більше ніж до досягнення граничного віку перебування на військовій службі".

Одночасно, у зв'язку з прийняттям закону "Про судоустрій і статус суддів", яким ліквідовані військові суди, передбачається внести відповідні зміни до закону "Про військовий обов'язок і військову службу", а також визнати такою, що втратила чинність, останову Президії Верховної Ради України "Про військові звання суддів військової колегії Верховного Суду України" від 21 лютого 1994 року № 3966-XII.