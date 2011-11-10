Двом селищам за борги перекрили газ

Через борги ВАТ "Житомиргаз" відключив від газопостачання селища Новогуйвинськ та Озерне Житомирської області.

Як повідомив УНІАН Новогуйвинський селищний голова Валерій ГАРБУЗ, відключення відбулося 7 листопада. "Фактично без опалення залишилися садочки, гімназії та понад 15 тисяч жителів Новогуйвинська та Озерного",- сказав В.ГАРБУЗ.

Він уточнив, що селища заборгували понад 90 тисяч гривень за спожитий газ, зауваживши при цьому, що прокуратура Житомирського району уже внесла протест на таке рішення, вважаючи його незаконним.

Як повідомив на нараді в обласній прокуратурі перший заступник голови Житомирської облдержадміністрації Микола ОЛЕЩЕНКО, цю проблему в четвер обговорять на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій та техногенної безпеки ОДА.