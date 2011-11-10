Литвин про газ, рублі та контрпродуктивну розмову

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що нині потрібно вести мову не про те, в якій валюті розраховуватися за російський газ, а чим взагалі розраховуватися.

Про це він заявив учора журналістам у Санкт-Петербурзі, відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, як впливатиме на економічну безпеку України перехід в розрахунках за російський газ на рублі.

«Зараз запропонована контрпродуктивна розмова в плані того, в чому краще вести розрахунки. Треба вести розмову, щоб була можливість розраховуватися за енергоносії», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, якщо подивитися, то Україна не має достатнього запасу ні доларів, ні франків, ні євро.

На переконання голови ВР, загроза буде завжди, якщо ми не працюватимемо над тим, щоб Україна взагалі мала достатньо коштів для розрахунків і щоб експорт переважав імпорт.

«У нас негативне сальдо, і воно поступово зростає. Тому я вважаю, що треба перейнятися цим, і перейнятися тим, щоб Україна заробляла кошти. Тоді не буде мати значення, чим розраховуватися – рублями, доларами чи євро», - сказав В.ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН, Україна в результаті досягнутих з Росією домовленостей планує в грудні почати використовувати рубль при розрахунку за газ.