Капітанові «Барса», травмованому під ВР, дали нагороду

Капітан бригади спеціального призначення внутрішніх військ "Барс" Чеслав Багдюн, який був травмований під час протесту чорнобильців під Верховною Радою 3 листопада, отримав відомчу нагороду і грошову премію, повідомляє Ukranews з посиланням на прес-службу главку столичної міліції.

Начальник київської міліції Олексій Крикун відвідав його в центральному госпіталі МВС. "Олексій Крикун зі словами вдячності за службу вручив офіцерові нагрудний знак МВС України "За відзнаку на службі" II ступеня і матеріальну допомогу", – йдеться в повідомленні.

Він також побажав йому швидкого одужання і пообіцяв, що в рамках кримінальної справи, порушеної за фактом хуліганських дій, правоохоронці зроблять усе, щоб затримати злочинця, який наніс йому тілесні ушкодження.

Інцидент стався 3 листопада у будівлі парламенту, де близько тисячі учасників акції вимагали розпуску Верховної Ради. Тоді мітингувальники зламали огорожу і прорвалися впритул до будівлі парламенту, де їх зустрів кордон "Беркута". У перших рядах почалися зіткнення зі спецназом, який через деякий час відтіснив людей назад за лінію огорожі. У цій сутичці Багдюн постраждав від удару кастетом.