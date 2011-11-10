На Закарпатті згоріла школа

Напередодні, 9 листопада, близько 6 години ранку у с. Богдан Рахівського району Закарпатської області в одноповерховій дерев’яній будівлі початкових класів загальноосвітньої школи виникла пожежа.

Як повідомляє прес-служба МНС України, внаслідок пожежі вогнем знищено покрівлю на площі 138 кв. м, перекриття, частково стіни та майно, що було в класах.

О 10 год. 40 хв. пожежно-рятувальним відділенням МНС пожежу ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Причина пожежі – коротке замикання в електромережі.